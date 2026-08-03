Das 0:1 der Altacher bei Rapid ist kein gutes Omen

„Seltsame“ Spieleinteilung

Die Vorarlberger kommen bis Ende August insgesamt viermal in den „Genuss“ des Abend-Termins. Schon am Freitag erfolgt der Anpfiff gegen die WSG Tirol wieder um 19.30 Uhr. Acht Tage später steigt das Auswärtsspiel am Samstag bei Sturm Graz um 19.30 Uhr. Zwischendurch gibt es das einzige „normale“ Spiel gegen Hartberg am Samstag um 17 Uhr. Und zum Schluss folgt die Auswärtspartie beim LASK – wieder am Samstag um 19.30 Uhr. Was seltsam anmutet. Denn in den letzten Jahren wurden die Rheindörfler nur selten zu einem Topspiel der Bundesliga eingeteilt. Dass man jetzt gleich alle drei Auswärtspartien der Zaric-Elf zu Topspielen macht, wirkt schon eigenartig. Für die Ländle-Kicker heißt das: Dreimal Ankunft in Altach erst im Morgengrauen mit verzögerter Regeneration.