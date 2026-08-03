Vorarlberger Florianis bei Hilfseinsatz in Sölden

17 Mann zwei Tage im Einsatz

Die Firma LUF hat nämlich Hochleistungspumpen entwickelt, die dieser Aufgabe gewachsen sind. Seit dem frühen Montagvormittag stehen diese im Einsatz und pumpen das verschlammte Wasser aus den zehn Meter tiefen Klärbecken in die nahegelegene Ötztaler Ache. 17 Feuerwehrleute aus dem Ländle sind abkommandiert, der Einsatz soll zwei Tage dauern.