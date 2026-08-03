Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Know-how gefragt

Vorarlberger Florianis bei Hilfseinsatz in Sölden

Vorarlberg
03.08.2026 15:15
Die LUF-Hochleistungspumpen beim Einsatz in Sölden.
Die LUF-Hochleistungspumpen beim Einsatz in Sölden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am frühen Montagmorgen sind die Hochwasser-Stützpunktfeuerwehr Thüringen und die Betriebsfeuerwehr der Firma LUF vom Land Tirol zum Hilfseinsatz nach Sölden (Tirol) gerufen worden. Dort hat bekanntlich eine gigantische Mure die örtliche Kläranlage verschüttet. Der Grund für den Assistenzeinsatz sind Hochleistungspumpen, die es nur im Ländle gibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Zuge schwerer Unwetter waren am Mittwochabend mehrere Muren über die Kläranlage niedergegangen, fast die gesamte Anlage wurde meterhoch von Geröll, Schlamm und Wassermassen bedeckt. Seitdem laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren.

Lesen Sie auch:
Das Gelände der Kläranlage wurde verschüttet, wahrscheinlich ist auch die Kanalzuleitung ...
Nach Muren in Sölden
Kläranlage defekt, Abwasser fließt direkt in Ache
31.07.2026
AT-Alert ausgelöst
Murenabgänge nach schweren Unwettern in Sölden
30.07.2026

Ein großes Problem stellt das Abpumpen des Schlamms aus den Klärbecken dar. Die Becken sind derart tief, dass herkömmliche Pumpen nicht ausreichen – und genau deswegen hat das Land Tirol die beiden Vorarlberger Feuerwehren um Hilfe gebeten.

Der Schlamm wird in die Ötztaler Ache gepumpt.
Der Schlamm wird in die Ötztaler Ache gepumpt.(Bild: Mathis Fotografie)

17 Mann zwei Tage im Einsatz
Die Firma LUF hat nämlich Hochleistungspumpen entwickelt, die dieser Aufgabe gewachsen sind. Seit dem frühen Montagvormittag stehen diese im Einsatz und pumpen das verschlammte Wasser aus den zehn Meter tiefen Klärbecken in die nahegelegene Ötztaler Ache. 17 Feuerwehrleute aus dem Ländle sind abkommandiert, der Einsatz soll zwei Tage dauern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.08.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 30°
Symbol heiter
Bludenz
24° / 34°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
22° / 33°
Symbol heiter
Feldkirch
24° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.001 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
141.811 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
110.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Mehr Vorarlberg
Beim Liga-Comeback
Die Austrianer haben ihre Feuertaufe bestanden
Know-how gefragt
Vorarlberger Florianis bei Hilfseinsatz in Sölden
Verhaltensregeln
Vorarlbergs Alpen sind kein Streichelzoo
Arbeitsmarkt
Jobkrise im Ländle: Ältere am stärksten betroffen
Krisenstab tagt
Angriff auf Liechtenstein: Sensible Daten geklaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf