Jobkrise im Ländle: Ältere am stärksten betroffen

Große Unterschiede bei Altersgruppen

Auffallend ist, dass die Arbeitsmarktkrise nicht alle gleich trifft. Mit Abstand am stärksten betroffen sind Personen über 50 Jahre – in dieser Altersgruppe ist die Arbeitslosigkeit um 16,2 Prozent gestiegen. Im Kontrast dazu steht die Altersgruppe der unter 25-Jährigen: Dort liegt der Zuwachs mit nur 3,0 Prozent deutlich unter dem Schnitt. In der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit sogar leicht zurückgegangen.