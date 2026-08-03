„Glaube und Hunger“ – einer weiß, wie Celtic geht

Vor 42 Jahren hob der LASK fürs internationale Geschäft erstmals auf die Insel ab, kassierte ein 1:5 gegen Dundee United. In knapp zwei Wochen geht es für den heimischen Doublesieger im Kampf um die erstmalige Teilnahme an der „Königsliga“ erneut nach Schottland – und die gestrige Auslosung in Nyon fürs Play-off der Champions League brachte dabei mit Celtic Glasgow vor den Augen von Teamkoordinator Jonas Christmann einen wahrlich attraktiven Gegner. Und vor allem auch einen äußerst erfolgreichen.