„Glaube und Hunger“ – einer weiß, wie Celtic geht

Doublesieger LASK trifft im Play-off zur UEFA Champions League auf Top-Klub aus Glasgow. Die Erfolgsgeschichte, die Erfahrung und der Marktwert von 127:44 Millionen Euro spricht klar für die Schotten. Ein OÖ-Zugang schaffte 2025 aber die Sensation gegen Celtic.
Vor 42 Jahren hob der LASK fürs internationale Geschäft erstmals auf die Insel ab, kassierte ein 1:5 gegen Dundee United. In knapp zwei Wochen geht es für den heimischen Doublesieger im Kampf um die erstmalige Teilnahme an der „Königsliga“ erneut nach Schottland – und die gestrige Auslosung in Nyon fürs Play-off der Champions League brachte dabei mit Celtic Glasgow vor den Augen von Teamkoordinator Jonas Christmann einen wahrlich attraktiven Gegner. Und vor allem auch einen äußerst erfolgreichen.
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