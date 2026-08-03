Vorarlbergs Alpen sind kein Streichelzoo

Zentrale Verhaltensregeln auf der Alpe

Für ein gedeihliches Miteinander gilt es, folgende Regeln zu beachten: Wander- und Radwege sollten nicht verlassen und Sperrgebiete respektiert werden. Zäune und Gatter müssen nach dem Passieren wieder sorgfältig geschlossen werden. Versperren Tiere den Weg, ist es ratsam, mit großem Abstand auszuweichen oder zu warten. Bei einer Annäherung von Tieren sollte man ruhig bleiben, ihnen nicht den Rücken zukehren und langsam Abstand gewinnen. Wirken die Tiere unruhig, ist dies ein Warnzeichen, die Weide zügig, aber ohne Hektik zu verlassen. Und ganz wichtig: Den Anweisungen des Alppersonals ist stets Folge zu leisten.