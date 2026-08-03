Ernüchternde Fortsetzung von Austrias Horror-Serie

„Das war zu wenig“, weiß Coach Stephan Helm. „Zu unpräzise, zu wenig Durchschlagskraft, zu einfache Gegentore“, zog der Burgenländer Bilanz. Insofern war es logisch, dass die Austria ihre ungeliebte Tradition fortsetzte. Auf der Suche nach dem bisher letzten Erfolg in Runde eins muss man bis 2018 zurückblättern. Damals gab’s ein 2:1 gegen Wacker Innsbruck.