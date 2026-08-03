Angriff auf Liechtenstein: Sensible Daten geklaut

Es war eine gezielte, hochprofessionell durchgeführte Attacke: Laut Liechtensteiner Landesregierung seien Datenkopien von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften digital abgegriffen worden. Die Attacke erfolgte in der Nacht auf Donnerstag, bereits am Donnerstagvormittag seien „Unregelmäßigkeiten“ aufgefallen. Nachdem sich der Verdacht auf einen gezielten Angriff verhärtet hatte, wurde umgehend ein Krisenstab unter der Leitung von Regierungschefin Brigitte Haas und Justizminister Emanuel Schädler einberufen. Durch den Angriff sei der Schutz personenbezogener Daten verletzt worden, hieß es in einer offiziellen Erklärung.