Heftiger Frontalcrash in einer scharfen Kurve

Zu einer Kollision zweier Pkw ist es am frühen Montagmorgen in Hörbranz (Vorarlberg) gekommen. Auf der Hochstegstraße waren die beiden Wagen in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die beiden Fahrzeuge sind sich gegen 5.45 Uhr im Bereich des sogenannten „kleinen Grenzübergangs“ in die Quere gekommen. Vermutlich ist einer der Lenker auf die Gegenfahrbahn geraten, eine Frontalkollision war die Folge.
Verletzungen unbestimmten Grades
Beim Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt. Über die genaue Schwere der Blessuren lagen zunächst keine offiziellen Angaben vor. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden.
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