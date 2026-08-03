Nach Rinderriss: Wolf zum Abschuss freigegeben

Behörde ordnet Entnahme an

Da die Faktenlage eindeutig ist, hat das Land umgehend auf Grundlage der erst im April verschärften Wolfsmanagementverordnung eine „Maßnahmeverordnung zur Entnahme des schadstiftenden Wolfs“ erlassen. Diese Freigabe zum Abschuss gilt bis einschließlich 30. September. „Der aktuelle Wolfsriss zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir schnell handeln können. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Lösungen mit Hausverstand und keine bürokratischen Hürden. Wenn ein Wolf Nutztiere reißt und andere Maßnahmen nicht greifen, muss eine rasche Entnahme möglich sein. Genau dafür sind unsere Wolfsmanagementverordnung und die darauf aufbauenden Maßnahmeverordnungen da“, betont Landesrat Christian Gantner (ÖVP).