Autorin Monika Helfer (78) nach Sturz verstorben

Ihr literarisches Vermächtnis gipfelte in den letzten Jahren ihres Lebens in einem triumphalen Spätwerk. Mit den Romanen „Die Bagage“, „Vati“ und „Löwenherz“ schrieb sie eine Familiengeschichte nieder, die eigentlich ihre eigene war, in der sich jedoch Hunderttausende Leserinnen und Leser spiegeln durften. Sie blickte schonungslos, aber niemals bitter auf die Traumata von Krieg und Verlust.