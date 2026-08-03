Das sagt Neo-GAK-Sportchef Lienhart zur Lage

Keine einfache Zeit für den GAK! Sportchef Tino Wawra steht dem Klub seit knapp drei Wochen nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung. Um die laufenden Agenden der sportlichen Leitung nahtlos weiterzuführen, übernimmt Andreas Lienhart ab sofort interimistisch die Aufgaben des Sportdirektors. Das sind seine Vorstellungen und Ziele.