„Ohne Reform bleibt das weiter eine Todesliga!“

Wer in der Ostliga einen Kader mit Spielern wie Schobesberger, Ebner, Schmidt, Sax oder Hosiner vorweisen kann, darf sich zwar über insgesamt 736-fache (!) Bundesliga-Erfahrung freuen, muss aber auch mit der Rolle des Titelfavoriten leben. Das liegt auf der Hand. Doch ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall