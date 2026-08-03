Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Ostliga-Obmann weiß:

„Ohne Reform bleibt das weiter eine Todesliga!“

Fußball National
03.08.2026 18:34
Einst duellierten sich Ebner (li.) und Hosiner in der Bundesliga – heute spielen sie gemeinsam ...
Einst duellierten sich Ebner (li.) und Hosiner in der Bundesliga – heute spielen sie gemeinsam in Traiskirchen.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Große Namen und reichlich Bundesliga-Erfahrung: Traiskirchen ist in der Ostliga einer der großen Favoriten. Dabei wollen die Niederösterreicher eigentlich gar nicht in den nächsten Stock. Obmann Werner Trost erklärt. was der Starauflauf sonst für Gründe hat ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer in der Ostliga einen Kader mit Spielern wie Schobesberger, Ebner, Schmidt, Sax oder Hosiner vorweisen kann, darf sich zwar über insgesamt 736-fache (!) Bundesliga-Erfahrung freuen, muss aber auch mit der Rolle des Titelfavoriten leben. Das liegt auf der Hand. Doch ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
03.08.2026 18:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
145.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
122.402 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
109.862 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2018 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1005 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Geht immer in die Hose
Ernüchternde Fortsetzung von Austrias Horror-Serie
Sport Tv Logo
LASK um „Königsklasse“
„Glaube und Hunger“ – einer weiß, wie Celtic geht
Sport Tv Logo
Ostliga-Obmann weiß:
„Ohne Reform bleibt das weiter eine Todesliga!“
Sport Tv Logo
Wawra-Nachfolger
Das sagt Neo-GAK-Sportchef Lienhart zur Lage
Kolumne
Das 0:1 der Altacher bei Rapid ist kein gutes Omen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf