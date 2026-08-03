„Ohne Reform bleibt das weiter eine Todesliga!“

Große Namen und reichlich Bundesliga-Erfahrung: Traiskirchen ist in der Ostliga einer der großen Favoriten. Dabei wollen die Niederösterreicher eigentlich gar nicht in den nächsten Stock. Obmann Werner Trost erklärt. was der Starauflauf sonst für Gründe hat ...
Wer in der Ostliga einen Kader mit Spielern wie Schobesberger, Ebner, Schmidt, Sax oder Hosiner vorweisen kann, darf sich zwar über insgesamt 736-fache (!) Bundesliga-Erfahrung freuen, muss aber auch mit der Rolle des Titelfavoriten leben. Das liegt auf der Hand. Doch ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall
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