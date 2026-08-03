„Junge Sportler viel besser unterstützen“

Doppel-Olympiasiegerin Michi Dorfmeister machte sich bei der MaxiNutrition-Challenge in Wien für den Sportnachwuchs stark. Gemeinsam mit Stars wie Ivona Dadic, Mirjam Puchner und Clemens Doppler wurden 8.000 Euro für junge Talente erspielt – und die Bedeutung von Ernährung betont.