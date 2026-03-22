Wien knallhart: Wer Wohnung will, wird benotet

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál revolutioniert zum Abschied die Vergabe im Sozialen Wohnbau: Bei Gemeinde und Genossenschaften müssen Interessenten künftig Gutpunkte sammeln. Wir haben die Details.
Still und leise hat das Rathaus eine Novelle zum Wiener Wohnungsvergabegesetz in Begutachtung geschickt. In Wahrheit hätte sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) keinen lauteren Schlussakkord für ihre am Mittwoch endende Amtszeit einfallen lassen können: Das Gesetz stellt die Vergabe von geförderten Wohnungen auf ganz neue Füße – nun auch inklusive Genossenschaftswohnungen. Im Juni soll es beschlossen werden und ab 1. September gelten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.