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Gemeindebau-Revolution

Wien knallhart: Wer Wohnung will, wird benotet

Wien
22.03.2026 06:00
Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál revolutioniert die Vergabe im Sozialen Wohnbau.
Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál revolutioniert die Vergabe im Sozialen Wohnbau.(Bild: Krone KREATIV/Manhart Eva, Reinhard Holl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál revolutioniert zum Abschied die Vergabe im Sozialen Wohnbau: Bei Gemeinde und Genossenschaften müssen Interessenten künftig Gutpunkte sammeln. Wir haben die Details. 

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Still und leise hat das Rathaus eine Novelle zum Wiener Wohnungsvergabegesetz in Begutachtung geschickt. In Wahrheit hätte sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) keinen lauteren Schlussakkord für ihre am Mittwoch endende Amtszeit einfallen lassen können: Das Gesetz stellt die Vergabe von geförderten Wohnungen auf ganz neue Füße – nun auch inklusive Genossenschaftswohnungen. Im Juni soll es beschlossen werden und ab 1. September gelten.

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