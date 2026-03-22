Wien knallhart: Wer Wohnung will, wird benotet

Still und leise hat das Rathaus eine Novelle zum Wiener Wohnungsvergabegesetz in Begutachtung geschickt. In Wahrheit hätte sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) keinen lauteren Schlussakkord für ihre am Mittwoch endende Amtszeit einfallen lassen können: Das Gesetz stellt die Vergabe von geförderten Wohnungen auf ganz neue Füße – nun auch inklusive Genossenschaftswohnungen. Im Juni soll es beschlossen werden und ab 1. September gelten.