Als Brieftauben Bergunglücke und Notlagen meldeten

Großer Festakt am Samstag

Das alles muss gefeiert werden. So freuen sich die Leutascher Bergretter auf das Jubiläumsfest am Samstag, dem 16. Mai. Nach einem Feldgottesdienst um 14 Uhr bei der Wettersteinhalle beim Alpenbad Leutasch folgt der große Festakt in der Halle. Danach steht Party auf dem Programm. Auch für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt.