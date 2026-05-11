Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100 Jahre im Einsatz

Als Brieftauben Bergunglücke und Notlagen meldeten

Tirol
11.05.2026 20:00
Die Leutascher Bergretter vor dem alten Gerätehaus im Jahr 1978 und bei einem Einsatz in der ...
Die Leutascher Bergretter vor dem alten Gerätehaus im Jahr 1978 und bei einem Einsatz in der jüngeren Vergangenheit.(Bild: Bergrettung Leutasch, Kurt Nairz)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Die Bergrettung Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) feiert am Samstag, dem 16. Mai, ihr hundertjähriges Bestehen mit einem Fest. Und blickt zurück auf Zeiten, als Alarmierungen viel länger dauerten als heute …

0 Kommentare

Aus dem Bestandsverzeichnis der Rettungs- und Meldestellen vom 15. Juni 1926 vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein geht hervor, dass es zu diesem Zeitpunkt in Leutasch bereits eine Meldestelle für Alpinunfälle gab. Die Gründung der Bergrettung Leutasch vor 100 Jahren stellte einen visionären Schritt dar, getragen vom Mut und der Hilfsbereitschaft engagierter Pioniere.

Historisches Bild aus dem Jahr 1979: Die Leutascher Bergretter nehmen an einem Umzug teil.
Historisches Bild aus dem Jahr 1979: Die Leutascher Bergretter nehmen an einem Umzug teil.(Bild: Alois Krug)

Die Ortsstelle Leutasch der Bergrettung Tirol reiht sich damit klar weit vorne in die lange Geschichte der Bergrettungsortsstellen in Tirol ein. Sie wurde schon lange vor der eigentlichen Gründung der Bergrettung Tirol gegründet.

Kaum zu glauben, wie seinerzeit die Einsatzkräfte alarmiert worden sind. Als in den 1960er-Jahren von der Bergwacht Leutasch die Wettersteinhütte erbaut wurde, erfolgten die Unfallmeldungen von dort aus mit Brieftauben!

Zitat Icon

Ein Meilenstein in der Geschichte war der Bau des Gerätehauses, der mit Eigenleistung und Unterstützung der Gemeinde Leutasch erfolgte.

Michael Strigl, aktueller Ortsstellenleiter Bergrettung Leutasch

Bild: Bergrettung Leutasch

Auf 1965 datiert der erste Einsatz eines Hubschraubers. Die Bergrettung Leutasch hatte schon früh ausgebildete Flugretter, die am Heli des Innenministeriums Dienst verrichteten.

Neben den zahllosen Such-, Rettungs- und Bergungseinsätzen übernahmen die Leutascher Bergretter in der Folge zahlreiche weitere Aufgaben wie Bergfeuer, Aufstellen von Gipfelkreuzen, Organisation von Skirennen oder Rettungsdienste bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Ganghoferlauf oder dem Zugspitztrail.

Das neue und aktuelle Bergrettungsheim, das 1996 eröffnet wurde.
Das neue und aktuelle Bergrettungsheim, das 1996 eröffnet wurde.(Bild: Bergrettung Leutasch)
Lesen Sie auch:
Drei junge Pseudobergsteiger – einer davon links im roten Kreis zu sehen – steckten am ...
Jung und total planlos
„TikTok-Alpinisten“ bringen Bergretter in Rage
10.05.2026
Bergretter empört
„Rettet mich mit Heli von der Zugspitze – gratis!“
03.01.2026

Im Jahr 1996 fanden die Leutascher Bergretter durch den Bau eines neuen Gerätehauses ein neues, dauerhaftes Zuhause. Ortsstellenleiter Michael Strigl kann heute auf ein schlagkräftiges Team von rund 40 Einsatzkräften zurückgreifen – darunter auch vier Frauen. Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden bei rund 300 Einsätzen mehr als 2100 Einsatzstunden geleistet.

Großer Festakt am Samstag
Das alles muss gefeiert werden. So freuen sich die Leutascher Bergretter auf das Jubiläumsfest am Samstag, dem 16. Mai. Nach einem Feldgottesdienst um 14 Uhr bei der Wettersteinhalle beim Alpenbad Leutasch folgt der große Festakt in der Halle. Danach steht Party auf dem Programm. Auch für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.016 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.448 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
99.877 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1356 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf