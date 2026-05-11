Ihre Chance auf VIP-Tickets für den ESC

Wenn der Eurovision Song Contest (ESC) in ganz Wien die Emotionen hochkochen lässt, sorgt Eskimo für die passende Abkühlung: Als „Offizieller Eispartner“ des Mega-Events launcht die Eismarke das neue Wassereis Pink Rocket und zündet gleichzeitig ein Gewinnspiel, das alle ESC-Fans elektrisieren wird. Mit Eskimo haben Sie nämlich die Chance auf die letzten VIP-Tickets für das Mega-Event.
Knallig pink, fruchtig frisch und gemacht für heiße Show-Momente: Pink Rocket in der Geschmacksrichtung Pink Lemonade ist ein erfrischendes Wassereis mit Himbeer- und Zitronengeschmack und somit die perfekte Begleitung für lange ESC-Nächte. Erhältlich ist das neue Eis österreichweit im Handel sowie bei allen Eskimo-Verkaufsstellen rund um die ESC-Events.
Insgesamt ist Eskimo mit 14 Ständen an den zentralen ESC-Venues (Stadthalle, Rathausplatz, Märzpark) verteten. Mobile Verkaufsteams ergänzen die Präsenz vor Ort. Damit bringt Eskimo den Senkrechtstarter Pink Rocket mit einer aufmerksamkeitsstarken Markeninszenierung direkt zu den Fans und setzt starke Akzente – sowohl erfrischende als auch visuelle – im unmittelbaren Event-Umfeld.
Mit Eskimo zu den letzten VIP-Tickets
Das große Finale steigt am 16. Mai in der Wiener Stadthalle und Eskimo bringt Fans mitten ins Geschehen: Gemeinsam mit Creator & Comedian Michi Skopek und dem Radiosender Energy Österreich werden die allerletzten VIP-Tickets für das ESC-Finale verlost. Über Instagram können sich Fans für die begehrten Plätze bewerben.
Sechs Finalisten werden ausgelost und treten am Finaltag, am 16. Mai 2026 um 14:00 Uhr beim Eskimo-Stand im Eurovision Village am Rathausplatz in einem Live-Showdown gegeneinander an, der von Energy Österreich-Host Alina Rauch moderiert wird – mit jeder Menge Fun und guter Stimmung. Drei von ihnen sichern sich jeweils zwei VIP-Tickets und werden den ESC-Finalabend hautnah erleben.