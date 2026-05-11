Ihre Chance auf VIP-Tickets für den ESC

Wenn der Eurovision Song Contest (ESC) in ganz Wien die Emotionen hochkochen lässt, sorgt Eskimo für die passende Abkühlung: Als „Offizieller Eispartner“ des Mega-Events launcht die Eismarke das neue Wassereis Pink Rocket und zündet gleichzeitig ein Gewinnspiel, das alle ESC-Fans elektrisieren wird. Mit Eskimo haben Sie nämlich die Chance auf die letzten VIP-Tickets für das Mega-Event.