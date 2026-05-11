Darum traut Sturm den Veilchen die Sensation zu

Wie in den zwei Jahren davor wartet auf den Titelverteidiger am letzten Spieltag ein Herzschlagfinale. Für Kapitän Stefan Hierländer wird es ein ganz besonderer Abschluss. Der Vorzeigeprofi über den Schlager daheim gegen Rapid und ob seine Mannschaft über den Spielstand in Wien informiert werden möchte.
Noch sechsmal schlafen, dann Baldriantropfen einpacken und ab ins Stadion. Am Sonntag erlebt die verrückteste Meisterschaft seit Jahren ihren Höhepunkt. Ein Duell, das nicht mehr zu toppen ist. Für Stefan Hierländer ist der Hit gegen Rapid aber noch spezieller. Es wird vermutlich das letzte Spiel der Klub-Legende für seine Schwarzen sein.
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