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Thriller um den Titel

Darum traut Sturm den Veilchen die Sensation zu

Bundesliga
11.05.2026 20:00
Klub-Legende Stefan Hierländer wurde mit Sturm zweimal Meister, dreimal Cupsieger.
Klub-Legende Stefan Hierländer wurde mit Sturm zweimal Meister, dreimal Cupsieger.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Wie in den zwei Jahren davor wartet auf den Titelverteidiger am letzten Spieltag ein Herzschlagfinale. Für Kapitän Stefan Hierländer wird es ein ganz besonderer Abschluss. Der Vorzeigeprofi über den Schlager daheim gegen Rapid und ob seine Mannschaft über den Spielstand in Wien informiert werden möchte.

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Noch sechsmal schlafen, dann Baldriantropfen einpacken und ab ins Stadion. Am Sonntag erlebt die verrückteste Meisterschaft seit Jahren ihren Höhepunkt. Ein Duell, das nicht mehr zu toppen ist. Für Stefan Hierländer ist der Hit gegen Rapid aber noch spezieller. Es wird vermutlich das letzte Spiel der Klub-Legende für seine Schwarzen sein.

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