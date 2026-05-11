Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Deutschland-Gruppe

Spieler-Revolte! Teamchef tritt kurz vor WM zurück

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.05.2026 19:50
Fred Rutten
Fred Rutten(Bild: AFP/WILLIAM WEST)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fred Rutten ist als Fußball-Teamchef von Curacao zurückgetreten, wie der Verband des erstmals für die WM-Endrunde qualifizierten Landes (FFK) am Montag mitteilte. Grund: Eine Revolte von Spielern und Sponsoren.

0 Kommentare

Dies könnte den Weg für eine Rückkehr seines Vorgängers Dick Advocaat vor der WM ebnen. Der Rücktritt bedeutet eine Kehrtwende für den FFK, der am Freitag Forderungen von Spielern und Sponsoren nach einer Wiedereinstellung Advocaats entschieden zurückgewiesen hatte.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

  Laut FFK erfolgte Ruttens Rücktritt nach „offenen und konstruktiven“ Gesprächen zwischen dem Trainer und Verbandspräsident Gilbert Martina. Der Verband betonte, dass Rutten zwar nicht direkt Gegenstand interner Auseinandersetzungen gewesen sei, sich aber dennoch zum Rücktritt entschlossen habe, um das professionelle Umfeld der Mannschaft zu schützen.

Dick Advocaat
Dick Advocaat(Bild: AP/Godofredo A. Vasquez)

  „Ein Klima, das gesunde professionelle Beziehungen zwischen Spielern und Mitarbeitern schädigt, darf nicht entstehen“, wurde Rutten in einer Mitteilung des Verbandes in den sozialen Netzwerken zitiert. „Es ist vernünftig, zurückzutreten. Die Zeit drängt, und Curacao muss vorankommen.“ Der 78-jährige Advocaat führte die Karibikinsel im vergangenen November zur historischen WM-Qualifikation, trat aber im Februar zurück, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Rutten wurde daraufhin zu seinem Nachfolger ernannt.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi plant die Titelverteidigung
Österreich-Gegner
Messi in Argentiniens WM-Kader, Stürmer-Star fehlt
11.05.2026

Advocaat soll Rückkehr nicht abgeneigt sein
Niederländische Medien berichteten am Montag, dass Advocaat nach der Besserung des Gesundheitszustands seiner Tochter nun einer Rückkehr nicht abgeneigt sei. Der erfahrene Trainer, der im Falle seiner Teilnahme an der WM ältester Trainer in der Geschichte des Turniers wäre, genießt laut Berichten die Unterstützung eines Großteils der Mannschaft. Für Dienstag ist eine Pressekonferenz angesetzt, um weitere Details zum Übergangsprozess zu erläutern. Die erste WM-Partie bestreitet Curacao am 14. Juni gegen Deutschland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.05.2026 19:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
111.444 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.024 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
99.031 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
973 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
940 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
In Deutschland-Gruppe
Spieler-Revolte! Teamchef tritt kurz vor WM zurück
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe B
Bei diesen WM-Helden beißen die Gegner auf Granit
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe B
Katar: Im Team ohne Legionäre ist Trainer der Star
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe B
Ex-Salzburg-Coach macht Gastgebern Hoffnung!
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe B
Bosnien wittert Chance: „Können Großes erreichen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf