Spieler-Revolte! Teamchef tritt kurz vor WM zurück

Advocaat soll Rückkehr nicht abgeneigt sein

Niederländische Medien berichteten am Montag, dass Advocaat nach der Besserung des Gesundheitszustands seiner Tochter nun einer Rückkehr nicht abgeneigt sei. Der erfahrene Trainer, der im Falle seiner Teilnahme an der WM ältester Trainer in der Geschichte des Turniers wäre, genießt laut Berichten die Unterstützung eines Großteils der Mannschaft. Für Dienstag ist eine Pressekonferenz angesetzt, um weitere Details zum Übergangsprozess zu erläutern. Die erste WM-Partie bestreitet Curacao am 14. Juni gegen Deutschland.