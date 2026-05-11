Mehr Theater für alle – mit Humor und Haltung

Dabei setzt die nächste Spielzeit wieder auf Theater, das „politisch Haltung bezieht“ – etwa mit einer Jelinek-Collage und dem Projekt „Nestervals 1927“, die beide „die Gefährdungen der Demokratie“ thematisieren, oder der Enzensberger-Abend, in dem es um „die Selbstüberschätzung der Menschheit“ geht. Dazu gibt es „Macbeth“ in der Gaming-Szene in der Regie der Hausregisseurin Rieke Süßkow zu Saisonstart.