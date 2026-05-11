Auch das noch: Ölpest wie nie

Man nennt es im Krieg einen Kollateralschaden, wenn irgendetwas in Mitleidenschaft gezogen wird, das so nicht vorgesehen war. Es klingt gefahrlos, macht daher auch keine Schlagzeilen und ist meistens ein stiller Tod.
Einen Kollateralschaden jedoch ungeheuren Ausmaßes erleiden zurzeit zwei Weltmeere durch die beiden großen Kriege dieses Jahrhunderts: Ukraine und Iran. Es ist der stille Tod der Natur durch eine vorsätzlich herbeigeführte Ölpest, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat.
Im Golf strömt Erdöl von der iranischen Ölverlade-Insel Kharg ins Meer. Ursache ist kein Beschuss, sondern es werden die vollen Lagerbestände abgelassen, die nicht abtransportiert werden können. Der Iran erklärt, man könne Ölquellen nicht stoppen, da sie sonst unwiederbringlich versiegen. Öl fließt auch aus zwei iranischen Supertankern, die von der US-Luftwaffe beschossen worden sind.
Ein ähnliches Schicksal erleidet das Schwarze Meer. Die Ukraine hat unter anderem nahe der Olympiastadt Sotschi mit Drohnen das größte russische Tanklager in Tuapse in Brand geschossen. Brennendes Öl floss tagelang in die Stadt und ins Meer. Aus riesigen Rauchwolken ergießt sich schwarzer Regen aus Ruß und Benzol über die Landschaft und die (Bade-)Strände.
Zwei Umweltkatastrophen mit Langzeitfolgen: Sie beweisen, wie der Mensch in der Lage ist, die Natur zur Hölle zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.