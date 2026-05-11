Auch das noch: Ölpest wie nie

Im Golf strömt Erdöl von der iranischen Ölverlade-Insel Kharg ins Meer. Ursache ist kein Beschuss, sondern es werden die vollen Lagerbestände abgelassen, die nicht abtransportiert werden können. Der Iran erklärt, man könne Ölquellen nicht stoppen, da sie sonst unwiederbringlich versiegen. Öl fließt auch aus zwei iranischen Supertankern, die von der US-Luftwaffe beschossen worden sind.