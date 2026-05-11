„Bewaffneter in Zug“: Aufregung am Praterstern

Zug wurde durchsucht

Auf „Krone“-Anfrage gab die Polizei bekannt, dass der betroffene Zug am Praterstern gestoppt und durchsucht wurde – laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde auch in anderen Zügen, am Praterstern selbst und weiteren möglichen Ausstiegsstellen und Bahnhöfen nach dem vermeintlich Bewaffneten gefahndet. Von dem fehlte aber jede Spur. Nun sollen noch die Videoüberwachungen an den Bahnhöfen ausgewertet werden, um den mutmaßlichen Waffenträger zu finden.