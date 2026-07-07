Rassismus-Eklat gegen Mbappé: Justiz greift ein!

Außerdem auch wegen öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt, wie die Behörde in Paris mitteilte. Die Regierung des südamerikanischen Landes erklärte am Montag (Ortszeit) unterdessen, die Aussagen von Celeste Amarilla de Boccia „spiegeln in keiner Weise die Haltung der Regierung der Republik Paraguay oder des paraguayischen Volkes wider“. Die Äußerungen der Senatorin von der oppositionellen Liberalen Partei gegen Mbappé „stehen im Widerspruch zu den Werten und Prinzipien, die ein friedliches Zusammenleben und die Achtung der Menschenwürde fördern – Werte, für die sich unser Land einsetzt“, erklärte das paraguayische Außenministerium. Die UNO nannte die Beleidigung indes „verabscheuungswürdig“.