Misslungener EM-Start für Prettner/Flachberger

Aufgrund der Wetterbedingungen konnte die ursprünglich geplante dritte Wettfahrt der 49er-Klasse nicht mehr ausgetragen werden. Damit rangieren die beiden Salzburger Prettner und Flachberger nach den Plätzen acht und 32 (DNC) im 81 Boote starken Feld an 59. Position. Am Mittwoch wird die Qualifikation mit vier weiteren Rennen fortgesetzt. Insgesamt sind bis Donnerstag neun Races zu bestreiten. Die Top-25 absolvieren anschließend die zweitägige Goldflotte. Die Medaillenentscheidungen fallen am Sonntag.