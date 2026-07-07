Misslungener EM-Start für Prettner/Flachberger

Den 49er-Assen Keanu Prettner und Jakob Flachberger ist bei der Europameisterschaft vor Eckernförde, Deutschland, kein erfolgreicher Auftakt gelungen. Die Segel-Vizeweltmeister kenterten in beiden Rennen und liegen in der Gesamtwertung nur an 59. Stelle.
Das 49erFX-Duo Rosa Donner/Marion LaFrance-Berger konnte infolge eines Materialschadens im ersten Rennen keine Wettfahrt bestreiten. Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen nach den ersten drei Nacra-17-Rennen an 14. Position.
Aufgrund der Wetterbedingungen konnte die ursprünglich geplante dritte Wettfahrt der 49er-Klasse nicht mehr ausgetragen werden. Damit rangieren die beiden Salzburger Prettner und Flachberger nach den Plätzen acht und 32 (DNC) im 81 Boote starken Feld an 59. Position. Am Mittwoch wird die Qualifikation mit vier weiteren Rennen fortgesetzt. Insgesamt sind bis Donnerstag neun Races zu bestreiten. Die Top-25 absolvieren anschließend die zweitägige Goldflotte. Die Medaillenentscheidungen fallen am Sonntag.
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