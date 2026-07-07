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„Größer als Pyramiden“

Salah: WM-Schlusspfiff für den „König“ Ägyptens

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 20:11
Die schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen Argentinien im Achtelfinale war wohl das letzte WM-Spiel ...
Die schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen Argentinien im Achtelfinale war wohl das letzte WM-Spiel des Ägypters Mohamed Salah.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Auf den Schultern von Superstar Mohamed „Mo“ Salah ruhten Ägyptens Hoffnungen bei der diesjährigen WM. Die schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen Argentinien im Achtelfinale war wohl das letzte WM-Spiel des 34-Jährigen.

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Für den Stürmer war es erst das zweite Welt-Turnier seiner Karriere – und wohl auch das letzte. Am Tag des ersten Gruppenspiels gegen Belgien am 15. Juni (1:1) wurde Salah 34 Jahre alt. Nach der 2:3-Niederlage im WM-Achtelfinale gegen Argentinien – bei einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung – flossen beim Ägypter am Ende viele Tränen. 

Große Triumphe in Nationalmannschaft blieben aus
Salah ist in Ägypten längst ein absoluter Superstar. In seiner Heimat heißt es 
über den Angreifer, er sei „größer als die Pyramiden“. Anders als auf Klubebene konnte Salah mit der Nationalelf jedoch nicht viele Erfolge feiern. Einen Titel gewann Salah nie, zwei Final-Teilnahmen beim Afrika Cup (2017 und 2022) waren das höchste der Gefühle. Auch das Verpassen der Qualifikation zur WM 2022 schmerzte Salah lange. Im Elfmeterschießen des Playoff-Rückspiels im Senegal scheiterte er damals vom Punkt.

Trost für Salah nach dem bitteren WM-Aus gegen Argentinien
Trost für Salah nach dem bitteren WM-Aus gegen Argentinien(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Historischer Aufstieg in K.-o.-Phase
Bei der WM in den USA gelang Salah als Kapitän jedoch Historisches. Er führte Ägypten durch einen 3:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland (mit einem eigenen Tor) erstmals zu einem Sieg bei einer WM. Ägyptens „WM-Fluch“ war bei der erst dritten Teilnahme endlich besiegt. Erstmals schaffte der siebenfache Afrikacup-Sieger auch den Aufstieg in eine WM-K.-o.-Phase. Im Sechzehntelfinale gab es mit dem dramatischen Sieg gegen Australien im Elfmeterschießen dann den ersten Sieg in einem K.-o.-Spiel. 

„Größter Botschafter und Ikone“
Salah gilt bereits jetzt, obwohl noch aktiver Spieler, als größter ägyptischer Fußballer aller Zeiten. „Er ist unser größter Botschafter und eine Ikone“, sagte ein Fan über Salah. „Er hat Unglaubliches erreicht. Salah ist der talentierteste Spieler, den wir je hatten“, meinte eine Anhängerin gegenüber der deutschen „Sportschau“.

Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen
Viele Ägypter sind beeindruckt von dem Weg, den Salah genommen hat. Aufgewachsen ist der Angreifer in bescheidenen Verhältnissen in Nagrig im Norden Ägyptens. Die meisten Einwohner in dem kleinen Dörfchen sind Bauern, auch Salahs Familie verdiente ihr Geld viele Jahre mit dem Verkauf von Jasminblüten.

Ägypten verspielte im WM-Achtelfinale eine 2:0-Führung gegen Argentinien.
Ägypten verspielte im WM-Achtelfinale eine 2:0-Führung gegen Argentinien.(Bild: AP/Erik S. Lesser)

Bei Liverpool zum Weltstar aufgestiegen
Der Dorfjunge aus Nagrig schaffte es dank seines Ehrgeizes und eines genialen linken Fußes bis in die absolute Spitze des Weltfußballs. In neun Jahren beim FC Liverpool gewann Salah unter anderem die Meisterschaft in der Premier League sowie die Champions League und wurde dank 191 Pflichtspieltoren zu einer Legende der „Reds“. Mit 65 Treffern für Ägypten liegt er auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste seines Landes. Zum Führenden, seinem aktuellen Nationaltrainer Hassan Hossam, fehlen drei Treffer.

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