Salah: WM-Schlusspfiff für den „König“ Ägyptens

Große Triumphe in Nationalmannschaft blieben aus

Salah ist in Ägypten längst ein absoluter Superstar. In seiner Heimat heißt es

über den Angreifer, er sei „größer als die Pyramiden“. Anders als auf Klubebene konnte Salah mit der Nationalelf jedoch nicht viele Erfolge feiern. Einen Titel gewann Salah nie, zwei Final-Teilnahmen beim Afrika Cup (2017 und 2022) waren das höchste der Gefühle. Auch das Verpassen der Qualifikation zur WM 2022 schmerzte Salah lange. Im Elfmeterschießen des Playoff-Rückspiels im Senegal scheiterte er damals vom Punkt.