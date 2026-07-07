Wenn steirische Hügel zu Stolpersteinen werden

Eine „gmahde Wiesn“ ist das Rennen für Mühlberger als einen der besten Kletterer trotz der Bergankunft am Glockner nicht. Im Starterfeld sind mit dem Schweizer Christen, dem Spanier Rodriguez und dem Briten Geoghegan Hart nämlich hochkarätige Party-Crasher dabei. Die Ö-Tour 2026 hat aber mehr als Österreichs größten Berg zu bieten. Heute warten in den weststeirischen Hügeln 2716 Höhenmeter. „Eine gefährliche Etappe. Vor allem liegen mir kurze, giftige Anstiege nicht“, verrät Mühlberger.