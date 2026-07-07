Grüne wollen Gelder für Einfrieren von Eizellen

Grundsätzlich gibt es in Österreich bereits den sogenannten IVF-Fonds, der Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch finanziell unter die Arme greift. Er wird gemeinsam von der Sozialversicherung und dem Familienausgleichsfonds finanziert. Die Betroffenen haben einen Selbstbehalt von 30 Prozent zu zahlen, pro Schwangerschaft werden bis zu vier Versuche übernommen. Allerdings brauchen manche mehr Versuche. Zudem erfüllen nicht alle Paare die Voraussetzungen, wie etwa eine fachärztlich diagnostizierte Ursache der Unfruchtbarkeit oder die Altersgrenze von 40 (Frau) beziehungsweise 50 (Mann) Jahren. 2024 führten die österreichischen IVF-Zentren 12.632 Versuche an mehr als 7500 Paaren durch. Bei etwas mehr als jedem dritten Versuch kam es zu einer Schwangerschaft.