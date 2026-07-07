Deutsche jubeln! Nordische Ski-WM 2031 vergeben

Der Weltverband FIS hat die Nordische Ski-WM 2031 an Oberstdorf vergeben. Die 10.000-Einwohner-Gemeinde im deutschen Allgäu setzte sich gegen das slowenische Skisprung-Mekka Planica durch, wie die FIS nach einem digitalen Meeting des Councils am Dienstag mitteilte. Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften werden die Sportarten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination ausgetragen.
„Ich möchte Oberstdorf zu einer bemerkenswerten Kandidatur gratulieren“, sagte FIS-Präsident Alexander Ospelt und lobte Oberstdorf als „einen der bedeutendsten Orte auf der Welt für nordischen Skisport“. Es war die erste große Entscheidung in der Amtszeit des Liechtensteiners, der im Juni mit einer Kampfkandidatur den umstrittenen ehemaligen FIS-Boss Johan Eliasch abgelöst hatte.
Für Oberstdorf ist damit zum vierten Mal als WM-Austragungsort ausgewählt worden. Im Allgäu hatte es zuletzt 2021 Titelkämpfe gegeben; sie waren inmitten der Corona-Pandemie als Titelkämpfe ohne Zuschauer in die Geschichte eingegangen.
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