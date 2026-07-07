Deutsche jubeln! Nordische Ski-WM 2031 vergeben

„Ich möchte Oberstdorf zu einer bemerkenswerten Kandidatur gratulieren“, sagte FIS-Präsident Alexander Ospelt und lobte Oberstdorf als „einen der bedeutendsten Orte auf der Welt für nordischen Skisport“. Es war die erste große Entscheidung in der Amtszeit des Liechtensteiners, der im Juni mit einer Kampfkandidatur den umstrittenen ehemaligen FIS-Boss Johan Eliasch abgelöst hatte.