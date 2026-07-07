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Camp für Vertragslose

Wöber: „Dann sind mir auch die Tränen gekommen“

Fußball National
07.07.2026 19:30
Teamverteidiger Maximilian Wöber im Camp am ÖFB-Campus.
Teamverteidiger Maximilian Wöber im Camp am ÖFB-Campus.(Bild: Younion/David Obererlacher)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Das Younion-Camp für vertragslose Fußballer kommt auch in diesem Jahr sehr gut an. Nach Steinbrunn wird heuer erstmals am neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern an der Form geschuftet – und mit Maximilian Wöber ist seit dieser Woche sogar ein Teamspieler dabei.

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Den Ball erobert. Gleich nach vorne gespielt. „Pressen!!!“ Dienstagmitag, ÖFB-Campus Wien-Aspern – unter 30 Fußballern samt vier Frauen ist auch ein Teamspieler: Max Wöber. Der Abwehrrecke hält sich im Camp der Younion-Gewerkschaft für vertragslose Profis unter Trainer Emin Sulimani und „Co“ Richard Windbichler fit.

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