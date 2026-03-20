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HAND AUFS HERZ

Planen Sie noch bewusst Dates mit Ihrem Partner?

Intim
20.03.2026 12:22
Bewusst miteinander etwas unternehmen, statt nur nebeneinander herleben.
Bewusst miteinander etwas unternehmen, statt nur nebeneinander herleben.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Der Frühling schickt seine ersten Boten aus! Und mit den wärmeren Temperaturen zieht es uns alle wieder mehr hinaus, unsere Motivation, etwas zu unternehmen, steigt wieder an. Da fragen wir uns: Verabreden Sie sich mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner eigentlich noch bewusst zu Dates und Treffen, selbst wenn Sie schon länger zusammen sind?

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Der lähmende Winter ist vorbei, endlich kehrt wieder Leben in uns alle ein! Die ersten Sonnenstrahlen regen die Serotonin-Ausschüttung an und die Stimmung steigt. Unternehmen Sie auch wieder mehr mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner?

Ein erster gemeinsamer Spaziergang nach der Kälte, das erste frische Eis des Jahres zusammen genießen, vielleicht ein kleiner Bummel durch die Stadt oder auf einen Sprung ins Cafe, in dem man sich einst getroffen hat? Na wie schaut es mit Ihrer gern zitierten „Quality-Time“ aus: Treffen Sie sich mit Ihrer großen Liebe noch ganz bewusst für Unternehmungen, statt einfach nur nebeneinander herzuleben? 

Wie wichtig ist es Ihnen, sich regelmäßig wirklich Zeit für die Partnerin bzw. dem Partner zu nehmen, tatsächlich präsent zu sein? Oder ist das alles nur übertriebener Quatsch und eine Beziehung lebt sich auch so? Was meinen Sie? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
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