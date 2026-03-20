Planen Sie noch bewusst Dates mit Ihrem Partner?

Ein erster gemeinsamer Spaziergang nach der Kälte, das erste frische Eis des Jahres zusammen genießen, vielleicht ein kleiner Bummel durch die Stadt oder auf einen Sprung ins Cafe, in dem man sich einst getroffen hat? Na wie schaut es mit Ihrer gern zitierten „Quality-Time“ aus: Treffen Sie sich mit Ihrer großen Liebe noch ganz bewusst für Unternehmungen, statt einfach nur nebeneinander herzuleben?