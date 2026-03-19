Oberster Militär: Bundesheer bekommt neuen Chef

Das Gehalt des Generals kann sich sehen lassen: 13.187,10 Euro brutto monatlich bekommt der ranghöchste Uniformierte. Dafür muss er laut Ausschreibung Erfahrung in den Bereichen Sicherheits-, Verteidigungs- und Militärpolitik sowie Streitkräfteplanung und -führung haben. Voraussetzung sind zudem Auslandserfahrung, gute Englischkenntnisse und körperliche Fitness.