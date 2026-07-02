Tuchel warnt vor „gewaltigem Vorteil für Mexiko“

„Es sind die kleinen Details“

Nicht zuletzt der bereits fünffache Torschütze Kane soll sie überwinden. „Es ist nicht die Tatsache, dass er trifft. Es ist vielmehr die Konstanz, immer und immer wieder da zu sein, wenn es darauf ankommt“, meinte Flügelspieler Gordon. Kane selbst sieht seinen Erfolg als ein Puzzle, das mit jedem Tor sozusagen komplettiert wird. „Es sind die Dinge, die die Leute da draußen nicht sehen, die zählen. Die kleinen Details, die dafür sorgen, dass du Konstanz auf dem höchsten Level erreichen kannst“, sagte der 32-Jährige. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo seien darin unangefochten.