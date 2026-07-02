Tuchel warnt vor „gewaltigem Vorteil für Mexiko“

Spät hat Englands Nationalmannschaft das Spiel gegen die DR Kongo gedreht und trifft nun im Achtelfinale auf Co-Gastgeber Mexiko. Auf die leichte Schulter will Thomas Tuchel das Duell keineswegs nehmen ...
Topscorer Harry Kane wird immer mehr zur Lebensversicherung des englischen Fußball-Nationalteams. Mit einem späten Doppelpack nach frühem Rückstand schoss er die „Three Lions“ ins WM-Achtelfinale und bewahrte das Team damit vor einer Blamage gegen Außenseiter DR Kongo. Kane scheint seine Tore stets im richtigen Moment zu erzielen. „Er ist Kapitän, er ist Anführer, er entscheidet Spiele mit seinem unglaublichen Finish“, schwärmte Trainer Tuchel nach dem 2:1-Sieg.
Zuvor war England mit besten Möglichkeiten an Kongos überragendem Tormann Lionel Mpasi gescheitert. Doch Kane war sich sicher, „dass einer von uns einen Heldenmoment haben wird und zum Glück war ich das.“ In der Endphase bekam er den Platz, den er für ein Tor brauchte, im Allgemeinen redet man vom Zentimeterbereich. „Wir haben immer wieder auf diesen Felsen draufgeschlagen, bis er zerbrochen ist“, sagte Anthony Gordon über Kongos Abwehr. Dafür gab es Lob von Tuchel: „Sie haben geglaubt, sie haben nicht aufgegeben, sie haben es einfach nicht akzeptiert.“
Der noch viel größere Test der Resilienz dürfte das Achtelfinale in der Nacht zum Montag (2 Uhr) bei Co-Gastgeber Mexiko werden. Einerseits herrscht pure Vorfreude auf das legendäre Aztekenstadion, andererseits ist da der Respekt vor den Gegebenheiten. „An die Höhe können wir uns nicht anpassen. Das ist ein gewaltiger Vorteil Mexikos“, sagte Tuchel. Das Stadion liegt auf etwa 2.200 m Höhe. England will deshalb so früh wie möglich nach Mexiko reisen. Der deutsche Trainer rechnet mit einer Vielzahl von zu überwindenden Hindernissen.
„Es sind die kleinen Details“
Nicht zuletzt der bereits fünffache Torschütze Kane soll sie überwinden. „Es ist nicht die Tatsache, dass er trifft. Es ist vielmehr die Konstanz, immer und immer wieder da zu sein, wenn es darauf ankommt“, meinte Flügelspieler Gordon. Kane selbst sieht seinen Erfolg als ein Puzzle, das mit jedem Tor sozusagen komplettiert wird. „Es sind die Dinge, die die Leute da draußen nicht sehen, die zählen. Die kleinen Details, die dafür sorgen, dass du Konstanz auf dem höchsten Level erreichen kannst“, sagte der 32-Jährige. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo seien darin unangefochten.
Kane fühle sich so gut wie nie zuvor und wolle immer als gutes Beispiel vorangehen. „Und am Ende, wenn man auf den Platz geht, dann weiß ich, dass mich die ganze Arbeit hinter den Kulissen bereit für die großen Momente gemacht hat“, sagte der Bayern-Stürmer. Vollendet dürfte er sich aber nur fühlen, wenn England am 19. Juli in New York zum zweiten Mal nach 1966 Weltmeister wird. Noch vier Siege sind dafür nötig.
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