Van der Bellen meldet sich bei Alaba & Arnautovic

Dann sprach der Bundespräsident das Spanien-Spiel direkt an: „Jetzt wartet ein weiterer großer Gegner. Es wird nicht leicht, aber es ist nun einmal die Weltmeisterschaft.“ Bisher habe das Team, „natürlich die Mannschaft, aber auch uns alle soweit gebracht“, so Van der Bellen. „Jetzt heißt es dranbleiben, volle Kraft voraus, gemma Burschen!“ Alaba und Arnautovic kommentierten die Worte des Staatsoberhauptes mit „coole Nachricht“ und versprachen, gegen Spanien „Vollgas“ zu geben.