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„Gemma Burschen!“

Van der Bellen meldet sich bei Alaba & Arnautovic

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 15:27
Alexander van der Bellen drückt dem Nationalteam fest die Daumen.
Alexander van der Bellen drückt dem Nationalteam fest die Daumen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER. Instagram/vanderbellen)
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Von krone Sport

„Gemma Burschen!“: Mit diesen Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Vorfeld des am Donnerstag stattfindenden Sechzehntelfinales gegen Spanien in Los Angeles die österreichische Fußball-Nationalmannschaft angefeuert. Auf Instagram war auf dem Account des Staatsoberhauptes und des ÖFB zu sehen, wie Kapitän David Alaba und Marco Arnautovic eine Sprachnachricht Van der Bellens abhören. Dabei gratulierte der Bundespräsident dem Team „zum bisherigen Weg“.

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„Manchmal war‘s ein mühsamer Kampf, wir haben auch hier mitgezittert. Was da in den letzten fünf Minuten gegen Algerien passiert ist – also pah, keine Worte, außer: Bravo Sasa Kalajdzic“, sagte Van der Bellen. „Sie beweisen, dass harte Arbeit – und das meine ich jetzt physisch und mental – und ein klares Ziel den Unterschied machen.“

Dann sprach der Bundespräsident das Spanien-Spiel direkt an: „Jetzt wartet ein weiterer großer Gegner. Es wird nicht leicht, aber es ist nun einmal die Weltmeisterschaft.“ Bisher habe das Team, „natürlich die Mannschaft, aber auch uns alle soweit gebracht“, so Van der Bellen. „Jetzt heißt es dranbleiben, volle Kraft voraus, gemma Burschen!“ Alaba und Arnautovic kommentierten die Worte des Staatsoberhauptes mit „coole Nachricht“ und versprachen, gegen Spanien „Vollgas“ zu geben.

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