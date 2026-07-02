Van der Bellen meldet sich bei Alaba & Arnautovic

„Gemma Burschen!“: Mit diesen Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Vorfeld des am Donnerstag stattfindenden Sechzehntelfinales gegen Spanien in Los Angeles die österreichische Fußball-Nationalmannschaft angefeuert. Auf Instagram war auf dem Account des Staatsoberhauptes und des ÖFB zu sehen, wie Kapitän David Alaba und Marco Arnautovic eine Sprachnachricht Van der Bellens abhören. Dabei gratulierte der Bundespräsident dem Team „zum bisherigen Weg“.
„Manchmal war‘s ein mühsamer Kampf, wir haben auch hier mitgezittert. Was da in den letzten fünf Minuten gegen Algerien passiert ist – also pah, keine Worte, außer: Bravo Sasa Kalajdzic“, sagte Van der Bellen. „Sie beweisen, dass harte Arbeit – und das meine ich jetzt physisch und mental – und ein klares Ziel den Unterschied machen.“
Dann sprach der Bundespräsident das Spanien-Spiel direkt an: „Jetzt wartet ein weiterer großer Gegner. Es wird nicht leicht, aber es ist nun einmal die Weltmeisterschaft.“ Bisher habe das Team, „natürlich die Mannschaft, aber auch uns alle soweit gebracht“, so Van der Bellen. „Jetzt heißt es dranbleiben, volle Kraft voraus, gemma Burschen!“ Alaba und Arnautovic kommentierten die Worte des Staatsoberhauptes mit „coole Nachricht“ und versprachen, gegen Spanien „Vollgas“ zu geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.