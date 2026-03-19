ÖSV gesteht Versäumnis: „Fehlt uns an der Spitze“

Olympiasieger Matthias Mayer drückt als ÖSV-Nachwuchstrainer mit der nächsten Generation aufs Gas. Der Kärntner weiß: „Uns fehlt es an der Spitze!“. Sportdirektor Mario Stecher möchte Assinger im ÖSV behalten, will eine österreichische Lösung für Damen-Cheftrainer.
Der Ursprung großer Karrieren findet oft im Verborgenen statt. Wie von Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer. Der Afritzer zeigte vor langer Zeit bei Österreichs Schülermeisterschaften in Annaberg (NÖ) auf. Jetzt ist der 35-Jährige zu den Wurzeln zurückgekehrt. Als Nachwuchstrainer in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G. So setzte er bei den aktuellen Meisterschaften auf der Turrach den Kurs.
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