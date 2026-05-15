Kleer muss gehen: Vienna auf Trainersuche!

„Auf dieser Entwicklung lässt sich aufbauen“

„Auch wenn wir unsere gemeinsamen Ziele nicht in allen Bereichen erreichen konnten, hat er mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz wichtige Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, die Mannschaft im Frühjahr zu stabilisieren. Auf dieser Entwicklung lässt sich aufbauen“, erklärte Sportdirektor Dieter Elsneg.