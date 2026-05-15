Kleer muss gehen: Vienna auf Trainersuche!

Fußball-Zweitligist Vienna befindet sich ab sofort auf Trainersuche. Die Döblinger gaben am Freitag bekannt, dass der Ende Juni auslaufende Vertrag von Hans Kleer nicht verlängert wird.
Dessen zweite Amtszeit geht damit nach weniger als einem Jahr und zehn Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen in 24 Pflichtspielen schon wieder zu Ende.
In der Tabelle reichte es nur zu Rang sieben. „Über die Nachbesetzung wird der Verein zeitnah informieren“, verlautete die Vienna.
„Auf dieser Entwicklung lässt sich aufbauen“
„Auch wenn wir unsere gemeinsamen Ziele nicht in allen Bereichen erreichen konnten, hat er mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz wichtige Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, die Mannschaft im Frühjahr zu stabilisieren. Auf dieser Entwicklung lässt sich aufbauen“, erklärte Sportdirektor Dieter Elsneg.
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