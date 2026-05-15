Netz soll Schafe auf Alm vor Räubtieren schützen

Zwar schon von der EU patentiert, jedoch noch nicht getestet, ist der Schutzanzug für Weidetiere. Das Netz mit den Spitzen soll laut Erfinder Rudolf Schaubach Raubwild wie Wölfe in Zukunft von den Nutztieren fernhalten. „Den Schafen wird das 1,5 mal 1,6 Meter große Netz angezogen“, erklärt der ehemalige Landwirt aus Villach, wie er sich die Umsetzung vorstellt.