Netz soll Schafe auf Alm vor Räubtieren schützen

Gibt es ein friedliches Zusammenleben zwischen Raubwild und Herdentieren? Diese Frage hat den Kärntner Rudolf Schaubach erfinderisch gemacht – er hat einen Schutzanzug für die Weidetiere entworfen.
Zwar schon von der EU patentiert, jedoch noch nicht getestet, ist der Schutzanzug für Weidetiere. Das Netz mit den Spitzen soll laut Erfinder Rudolf Schaubach Raubwild wie Wölfe in Zukunft von den Nutztieren fernhalten. „Den Schafen wird das 1,5 mal 1,6 Meter große Netz angezogen“, erklärt der ehemalige Landwirt aus Villach, wie er sich die Umsetzung vorstellt.
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