„Eltern müssen bei E-Scootern genau hinschauen“

Die Direktorin einer Tennengauer Volksschule hatte endgültig genug. Seit mehreren Tagen fuhren drei Viertklässler mit ihren nagelneuen Elektrorollern zur Schule. Dabei missachteten sie Verkehrsregeln, gefährdeten Fußgänger, Mitschüler und sogar Autofahrer. „Da das wiederholte Hinweisen auf gefahrenbewusstes, vorsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr offenbar gar keine Wirkung zeigt, musste ich die Polizei informieren“, schrieb sie dieser Tage in einem Elternbrief. Und in der Tat: In den folgenden Tagen patrouillierten tatsächlich Polizisten vor der Schule.