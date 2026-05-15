„Rotzfrech“: Gewerkschafter droht nun mit Streiks!

Elektroindustrie: Gewerkschaften fordern 3,5 Prozent mehr

In der Elektroindustrie (60.000 Beschäftigte) fordern die Gewerkschaften neben einer Erhöhung der Löhne und Gehälter von 3,5 Prozent auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten. So soll die Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro pro Stunde steigen. Zudem stehen unter anderem eine zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung und die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche auf dem Forderungsprogramm.