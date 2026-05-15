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Achtung, Autofahrer!

Lkw-Unfall bei A4 führt zu massivem Zeitverlust

Wien
15.05.2026 11:12
Mehr Zeit einplanen mussten Autofahrer nach einem Lkw-Unfall am Freitag in Wien (Symbolbild).
Mehr Zeit einplanen mussten Autofahrer nach einem Lkw-Unfall am Freitag in Wien (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Autofahrer, die am Freitag von der Bundeshauptstadt aus zum Wiener Flughafen in Schwechat oder generell über die Ostautobahn (A4) Richtung Burgenland unterwegs sein wollen, müssen mehr Zeit einplanen. Seit den Morgenstunden kommt es nach einem Lkw-Unfall im Bereich Stadionbrücke zu massiven Problemen und Stau. 

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„Es staut permanent. Auf der Erdberger Lände reicht der Stau zurück bis zur Rotundenbrücke. Das bedeutet einen Zeitverlust von rund einer halben Stunde“, sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Eine wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten verhängte Sperre dürfte noch mindestens bis zu Mittag aufrecht bleiben, hieß es weiter.

Vor allem Reisende, die zu einem bestimmten Zeitpunkt am Airport sein müssen, sollten genügend Zeit einplanen.

Lkw-Unfall in Unterführung
Gegen 7 Uhr war laut ÖAMTC der Lastwagen bei der dortigen Unterführung gegen ein Brückengeländer gekracht, exakt am Beginn der A4, die in diesem Bereich die direkte Verbindung zum Flughafen darstellt. Ausweichrouten von der Stadt aus sind etwa der Handelskai und der Rennweg.

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