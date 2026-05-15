Lkw-Unfall bei A4 führt zu massivem Zeitverlust

„Es staut permanent. Auf der Erdberger Lände reicht der Stau zurück bis zur Rotundenbrücke. Das bedeutet einen Zeitverlust von rund einer halben Stunde“, sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Eine wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten verhängte Sperre dürfte noch mindestens bis zu Mittag aufrecht bleiben, hieß es weiter.