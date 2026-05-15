Heiß auf Titel! „Mehr Qualität als alle anderen“

Die Franzosen visieren nach 1998 und 2018 dritten Triumph an. Trainer-Ikone Arsene Wenger kommt bei der Offensive ins Schwärmen. Klar: Kapitän Kylian Mbappe und Co. sind die personifizierte Torgefahr. Alleine ihr Marktwert spricht schon Bände.
Kapitän Mbappe 200 Millionen Marktwert. Olise 140, Dembele und Doue je 100, Barcola oder Cherki auch nicht viel weniger – alleine diese Zahlen zeigen: Frankreichs Offensive ist Luxus! Dabei fällt mit Ekitike ein weiterer Topstar verletzt aus.
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