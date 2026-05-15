Kalte Sophie bringt Neuschnee Mitte Mai

Die Eisheiligen werden heuer ihrem Namen gerecht, am heutigen Tag der Kalten Sophie, am 15. Mai, fiel mancherorts sogar recht viel Schnee.

„In der Nacht auf Freitag ist die Schneefallgrenze in Kärnten wie prognostiziert auf unter 1000 Meter gesunken“, so Meteorologe David Kaufmann von „Tauernwetter“.