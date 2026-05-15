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Kalte Sophie bringt Neuschnee Mitte Mai

Kärnten
15.05.2026 09:14
15 bis 20 Zentimeter Neuschnee meldet Michael Annewanter aus Obertilliach.
15 bis 20 Zentimeter Neuschnee meldet Michael Annewanter aus Obertilliach.(Bild: Michael Annewanter)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Nachdem wir schon in kurzärmeligen Leiberln unterwegs gewesen sind und Basilikum sowie ähnlich sensible Pflanzen hinausgesetzt haben, bringt die Kalte Sophie Schnee: In Osttirol, im Lesachtal, auch in Bad Bleiberg und in  Bad Kleinkirchheim ist am Freitag Schnee gefallen.

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Die Eisheiligen werden heuer ihrem Namen gerecht, am heutigen Tag der Kalten Sophie, am 15. Mai, fiel mancherorts sogar recht viel Schnee. 

„In der Nacht auf Freitag ist die Schneefallgrenze in Kärnten wie prognostiziert auf unter 1000 Meter gesunken“, so Meteorologe David Kaufmann von „Tauernwetter“.

Schneebruch zu befürchten
Aus Obertilliach berichtet Michael Annewanter von bis zu 20 Zentimeter Schnee. In Kornat im Lesachtal liegen rund zwölf Zentimeter Neuschnee, in Bad Bleiberg drei Zentimeter und in Bad Kleinkirchheim zwei Zentimeter. In Dreifaltigkeit bei Frauenstein hat der schwere, nasse Frühjahrschnee schon Schneebruch verursacht. „Da die Bäume bereits in vollem Blattaustrieb stehen, bieten die Äste deutlich mehr Angriffsfläche für die Schneelast als im Winter“, erklärt Kaufmann.

Der schwere Schnee bricht die Äste einiger Bäume, die durch ihre grünen Blätter noch mehr ...
Der schwere Schnee bricht die Äste einiger Bäume, die durch ihre grünen Blätter noch mehr Auflage für den Niederschlag bieten.(Bild: Tauernwetter)

Eine geschlossene Schneedecke Mitte Mai gehöre zu den seltensten Wetterereignissen des Jahres – an manchen Kärntner Wetterstationen sei ein solches Ereignis in der gesamten Aufzeichnungsgeschichte noch nicht vorgekommen.

Freitagnachmittag düften neuerlich Regenschauer aufziehen. Die Schneefallgrenze steigt auf knapp über 1500 Meter an. Am Abend und in der Nacht auf Samstag kann es, die David Kaufmann, erneut bis auf 1200 bis 1300 Meter herab schneien – die Mengen werden aber deutlich geringer sein und die Grenze nicht mehr so tief absinken wie in der vergangenen Nacht.

Am Samstag bleibt es zunächst trüb und in der Früh sowie am Vormittag regnet es noch verbreitet, am kräftigsten entlang der Karawanken und im Raum Villach. Am Nachmittag bleibt es im Großteil des Landes trocken, am Abend lockert es in Osttirol und Oberkärnten schon deutlich auf. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf rund 1500 bis 1800 Meter. Es weht mäßiger bis lebhafter Nordwind, in den Tauern und Nockbergen wird es stürmische Böen geben, im Mölltal macht sich Nordföhn bemerkbar. Frühwerte zwischen 2 und 8 Grad sind zu erwarten, am Nachmittag werden 6 bis 15 Grad erreicht. In 2000 Metern Höhe hat es um minus 2 Grad.

Sonniger wird der Sonntag. Doch Quellwolken und ein paar Regentropfen sind zu erwarten.

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