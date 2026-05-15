Verwahrlostes Kind: So geht es kleiner Patientin

Der Vater – Mitte 30 – sei im Dorfgeschehen durchaus präsent gewesen, die Mutter – um die 40 Jahre alt – eher weniger. Die Beschuldigten haben offenbar noch einen kleinen Sohn, der das Kindergartenalter aber noch nicht erreicht habe. Er sei nun auf behördliche Anordnung fremduntergebracht. Das schützende Umfeld einer Schule habe es in diesem Fall nicht gegeben, da sie Siebenjährige daheim unterrichtet worden sei.