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Flugzeug stürzte auf Wohnhaus in Ohio – zwei Tote

Ausland
15.05.2026 11:26
Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Flugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt.
Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Flugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt.(Bild: AP/Thomas A. Tatum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA sind am Donnerstag (Ortszeit) gleich zwei Flugzeuge abgestürzt. In Ohio kamen zwei Menschen ums Leben, als ein Leichtflugzeug auf ein Wohnhaus stürzte. Im US-Bundesstaat New Mexico gab es vier Todesopfer bei einem Absturz in einem Waldgebiet.

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In New Mexico stürzte ein Flugzeug bei einem medizinischen Transport ab. Der Funk- und Radarkontakt sei abgebrochen, teilte der Betreiber Trans Aero MedEvac am Donnerstag mit. Details zur Identität der vier Todesopfer nannte er nicht. Der Absturz löste einen kleinen Waldbrand aus, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Maschine sei nahe der Kleinstadt Ruidoso im Süden der USA geortet worden.

Ein weiterer Flugzeugabsturz ereignete sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Ohio. Dort stürzte ein Leichtflugzeug auf ein Wohnhaus. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Bewohnerinnen und Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, blieben unverletzt und wurden in Sicherheit gebracht.

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Das Wohnhaus fing Feuer. Mehrere Gebäude in der Umgebung wurden evakuiert. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ermittelt.

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