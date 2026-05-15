Flugzeug stürzte auf Wohnhaus in Ohio – zwei Tote

In New Mexico stürzte ein Flugzeug bei einem medizinischen Transport ab. Der Funk- und Radarkontakt sei abgebrochen, teilte der Betreiber Trans Aero MedEvac am Donnerstag mit. Details zur Identität der vier Todesopfer nannte er nicht. Der Absturz löste einen kleinen Waldbrand aus, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Maschine sei nahe der Kleinstadt Ruidoso im Süden der USA geortet worden.