„Küchengeflüster“: Drei Hauben für die Liebe

Wider Erwarten zieht die Geschichte von der biestig-bissigen Gourmetkritikerin Tilda und ihrem Starkoch Magnus dann erstaunlich rasch in den Bann, ist erzählerisch pointiert und schlüssig-flüssig geschrieben, beschert freudige Lesestunden bis zum glückseligen Happy End – kein Wunder: Ist die Liebesgeschichte doch vom echten Haubenkoch und „Bärenwirt“ Josef Trippolt inspiriert, in dem Autorin Silvia vor 21 Jahren in Bad St. Leonhard den Mann fürs Leben gefunden hat. Tolle Knolle statt Trüffel, Wohlfühlen statt Horror. “Ich war Restaurantkritikerin, er Koch des Jahres“, erzählt sie beim „Krone“-Besuch. „Und durch ihn habe ich die Seiten gewechselt und erst so richtig verstanden, was Spitzengastronomie bedeuten kann.“