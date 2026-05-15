Trainer posaunt: „Lasst uns die Welt schocken!“

Der Irak ist vierfacher Sieger des Arabischen Pokals, vierfacher Golfpokal-Sieger, wurde 2007 Asienmeister. Auf einen WM-Punkt wartet man noch – ob der gegen Frankreich, Norwegen oder den Senegal gelingt?
Der Irak qualifizierte sich durch ein 2:1 im Interkontinental-Play-off gegen Südamerika-Vertreter Bolivien zum ersten Mal seit 40 Jahren und zum zweiten Mal überhaupt für eine Endrunde – als letztes Team aller 48 Teilnehmer. „Angesichts der Lage im Nahen Osten war es für die Spieler besonders schwer“, meinte der australische Teamchef Graham Arnold nach der Partie, die im mexikanischen Monterrey ausgetragen wurde. „Ich freue mich riesig für sie, das sind wirklich tolle Jungs, und ich freue mich sehr für die 46 Millionen Iraker“, so der Trainer, der vor vier Jahren noch sein Heimatland zum Turnier in Katar geführt hatte.
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