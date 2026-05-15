Sie halten 300 Künstler beim Song Contest im Zaum

„Wir sind nach 2015 nun schon das zweite Mal mit an Bord und unterstützen den ORF. Von der Aufnahmeleitung, bis hin zur Moderations- und Künstlerbetreuung – das ist unser Kerngeschäft vor Ort. So sorgt unser Team unter anderem dafür, dass alle Protagonisten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und wir sprechen in diesem Fall von knapp 300 Personen“, erklärt Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.