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Profis von IPMedia

Sie halten 300 Künstler beim Song Contest im Zaum

Kärnten
15.05.2026 08:00
Melanie Weberhofer und Barbara Zmölnig sind im Song Contest-Einsatz
Melanie Weberhofer und Barbara Zmölnig sind im Song Contest-Einsatz(Bild: ipmedia)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Die Kärntner Event- und TV-Profis von IPMedia spielen eine wichtige Rolle im Song- Contest-Trubel! Knapp 300 Künstler „tanzen nach ihren Pfeifen“.

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Wien steht dieser Tage Kopf, der Eurovision Song Contest (ESC) läuft auf Hochtouren – und während Millionen TV-Zuschauer auf die glitzernde Showbühne starren, herrscht hinter den Kulissen der absolute Ausnahmezustand!

Denn bei einer derart gigantischen Großproduktion läuft naturgemäß nichts von allein. Und da kommt das 22-köpfige Team des Event- und TV-Veranstalters IPMedia ins Spiel!

„Wir sind nach 2015 nun schon das zweite Mal mit an Bord und unterstützen den ORF. Von der Aufnahmeleitung, bis hin zur Moderations- und Künstlerbetreuung – das ist unser Kerngeschäft vor Ort. So sorgt unser Team unter anderem dafür, dass alle Protagonisten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und wir sprechen in diesem Fall von knapp 300 Personen“, erklärt Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.

Die ESC-Bühne beeindruckt
Die ESC-Bühne beeindruckt(Bild: Thomas Ramstorfer)

Von Solokünstlern bis hin zu riesigen Gruppen – sie alle müssen im Zaum gehalten werden. Und das ist vor Ort die schwierige Aufgabe von Barbara Zmölnig und Melanie Weberhofer.

Sie koordinieren die riesigen Intervall-Acts, die während der nervenaufreibenden Voting-Phasen die Bühne stürmen. „Wer kriegt welche Garderobe? Passt das Catering? Wann muss wer und wo genau auf der Bühne stehen – das sind nur einige der Dinge, um die wir uns kümmern“, berichtet Barbara aus Wien. „Stressig, aber ein großartiges Erlebnis. Zumal das gesamte Produktionsteam großartig zusammenarbeitet.“

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