Außenseiter will Revanche nach „Farce des Jahres“

Es hätte ein Fest werden sollen, mutierte zum Skandal-Spiel und endete in einer Farce. Das Finale des Afrika-Cups im Jänner ging in die Sportgeschichte ein. Senegal hatte die Fortsetzung des Finales gegen Marokko boykottiert, um beim Stand von 0:0 gegen einen fragwürdigen Elferpfiff des Schiedsrichters gegen Ende der regulären Spielzeit zu protestieren. Angeführt von Kapitän Sadio Mane kehrten die Senegalesen aus den Kabinen auf den Platz zurück. Marokkos Brahim Diaz vergab den Strafstoß, Senegal holte durch ein 1:0 nach Verlängerung den Titel. Vermeintlich.