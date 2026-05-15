Außenseiter will Revanche nach „Farce des Jahres“

Mit dem vermeintlichen Titel beim Afrika Cup, der ihnen aber wieder aberkannt wurde, bewiesen Senegals Fußballer, dass sie zumindest zu den besten Teams ihres Kontinents gehören. Auf der WM-Bühne wollen Sadio Mane und Co. zeigen, dass sie auch den Rest der Welt schlagen können.
Es hätte ein Fest werden sollen, mutierte zum Skandal-Spiel und endete in einer Farce. Das Finale des Afrika-Cups im Jänner ging in die Sportgeschichte ein. Senegal hatte die Fortsetzung des Finales gegen Marokko boykottiert, um beim Stand von 0:0 gegen einen fragwürdigen Elferpfiff des Schiedsrichters gegen Ende der regulären Spielzeit zu protestieren. Angeführt von Kapitän Sadio Mane kehrten die Senegalesen aus den Kabinen auf den Platz zurück. Marokkos Brahim Diaz vergab den Strafstoß, Senegal holte durch ein 1:0 nach Verlängerung den Titel. Vermeintlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.