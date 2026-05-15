Frau (30) von Linienbus erfasst und mitgezogen

Am Busbahnhof in Dornbirn wurde eine 30-jährige Fußgängerin von einem abbiegenden Stadtbus angefahren. Die Frau geriet in weiterer Folge unter das Fahrzeug und erlitt dabei schwere Verletzungen. Zum Glück schritten geistesgegenwärtige Passanten sofort ein.
Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr im Bereich des Dornbirner Busbahnhofs. Eine 30-jährige Frau wollte die Poststraße auf dem dortigen Schutzweg überqueren. Zeitgleich bog ein 51-jähriger Chauffeur mit seinem Linienbus von einer Haltestelle nach rechts ab. Dabei dürfte er die Fußgängerin, die sich bereits auf dem Zebrastreifen befand, übersehen haben – die Frau wurde vom Bus erfasst und unter das langsam rollende Fahrzeug gezogen.
Passanten griffen sofort ein
Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachteten, machten den Lenker durch laute Zurufe auf die dramatische Situation aufmerksam. Dieser stoppte den Bus daraufhin sofort. Die Helfer zogen die Verunfallte, die glücklicherweise nicht von den Rädern erfasst worden war, unter dem Fahrzeug hervor. Die 30-Jährige hat laut ersten Informationen Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Beine erlitten. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
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