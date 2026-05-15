Frau (30) von Linienbus erfasst und mitgezogen



Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr im Bereich des Dornbirner Busbahnhofs. Eine 30-jährige Frau wollte die Poststraße auf dem dortigen Schutzweg überqueren. Zeitgleich bog ein 51-jähriger Chauffeur mit seinem Linienbus von einer Haltestelle nach rechts ab. Dabei dürfte er die Fußgängerin, die sich bereits auf dem Zebrastreifen befand, übersehen haben – die Frau wurde vom Bus erfasst und unter das langsam rollende Fahrzeug gezogen.