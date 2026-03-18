„Überdeckt, dass wir nicht gut aufgestellt sind“

Julia Scheib begeistert in diesem Winter die Skination. Mit fünf Erfolgen stellte sie den rot-weiß-roten Rekord von Annemarie Moser-Pröll an Riesentorlauf-Weltcupsiegen in einer Saison ein und holte damit auch erstmals nach zehn Jahren die kleine Kristallkugel wieder nach Österreich. Doch hinter der Steirerin schaut es nicht so rosig aus – findet auch die zweiterfolgreichste ÖSV-Riesentorläuferin aller Zeiten.
„Eine Wahnsinnssaison, die sie uns in Abwesenheit von Lara Gut und Federica Brignone im Riesentorlauf-Weltcup gezeigt hat“, zollt Anita Wachter-Salzgeber Kristallkugelgewinnerin Julia Scheib Respekt. „Sie ist sehr konstant, hat es super rübergebracht – auch vom Mentalen her.“ Und kommt ins Schwärmen: „Sie fährt stark, attackiert. Man sieht, dass sie es sich zutraut und bei ihr das Selbstvertrauen passt.“
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