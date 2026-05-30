Dreißig Jahre und ein Experiment

Was im Bereich der Popmusik längst so normal ist, dass es kaum jemand hinterfragt, ist im Rahmen der sogenannten Ernsten Musik immer noch die berühmte heiße Kartoffel, die man nicht gerne in die Hand nimmt. Gemeint ist die Einbindung der Elektronik. Selbst in der Neuen Musik tut man sich mit der Verbindung zur Steckdose schwer, was das „Ensemble Plus“ selbst beweist. Es hat sich in den dreißig Jahren seines Bestehens vor allem Neuer Musik gewidmet, aber fast nur mit herkömmlichen Instrumenten. „Mir ist im Ländle kein Ensemble bekannt, das Neue Musik mit Elektronik verbindet, also machen wir es jetzt“, sagt Guy Speyers.