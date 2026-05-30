NASA-Projekt: Mit einer Atomrakete bis zum Mars

Wenn in der Vergangenheit von einer „Atomrakete“ die Rede war, dann meinte man damit eine konventionell durch chemischen Treibstoff angetriebene Rakete mit einem Atomsprengkopf. Der Begriff war negativ konnotiert, ein Symbol für die Auslöschung der Welt. Als die NASA vor einigen Monaten angekündigt hat, eine Atomrakete zu bauen, war das mediale Echo hingegen geradezu euphorisch. Das liegt daran, dass die NASA die unheilvolle „Atomrakete“ neu definiert – nämlich als einen Flugapparat mit friedlicher Nutzlast, dafür ist es die Rakete selbst, die atomar angetrieben wird. Das Ganze nennt sich „Space Reactor 1 Freedom“ und soll Ende 2028 bis zum Mars fliegen. Allerdings ohne Besatzung, dies gleich vorweg.